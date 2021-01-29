44-річний житель штату Квінсленд (Австралія) вирвався з пащі крокодила, який напав на нього під час купання в озері.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що чоловік купався в озері Лейк-Плесід. Зазвичай на березі озера доволі багато людей. Однак тут також полюбляють відпочивати небезпечні хижаки.

У якийсь момент чоловік відчув, що на нього накинувся гребінчастий крокодил завдовжки приблизно 1,5–2 м. Хижак схопив жертву за голову, однак той дав йому рішучу відсіч.

Лікарі, розповідають, що чоловік засунув у пащу крокодила обидві руки та розкрив її. Таким чином йому вдалося звільнити голову. Однак руки все ще залишалися у пащі. Щелепи замкнулися на вказівному пальці. За словами чоловіка, він ще довго плив до берега, але хижак більше не нападав.

У чоловіка діагностували рвані рани шкіри голови, бокової частини обличчя, плеча та пальця. Медики кажуть, що йому дуже пощастило, адже крокодил вкусив його за шию, де знаходяться важливі артерії. Зустріч з хижаком могла закінчитися летально. Наразі його стан стабільний.

Чоловік попросив не оприлюднювати його імені. Він розповів, що вже 8 років тричі на тиждень плаває у цьому озері. Зустріч з крокодилом його не зупинить. Австралієць пообіцяв, що й надалі продовжуватиме традиційне плавання у цій водоймі.