У листопаді відзначають "вусопад" ("мовербер"). Впродовж усього місяця чоловіки відрощують вуса, щоб привернути увагу до чоловічого здоров'я. Австралійський бренд POLITIX зробив з вусів костюм з тією ж метою.

Про це розповіли на сайті бренду.

До щорічного “вусопаду”, під час якого чоловіки відрощують вуса з метою підвищення обізнаності людей щодо проблем зі здоров’ям у чоловіків, як рак простати, та збирання пожертв, австралійські дизайнери зібрали зістрижене волосся, щоб зробити з нього чоловічій костюм.

“Цей майстерно скроєний двокомпонентний матеріал виготовлений з найкращих австралійських вусів (і кількох борід) у суміші русого, рудого та сивого волосся. 80% волосся з обличчя та 100% шедевр”, — йдеться в повідомленні.

Матеріал для незвичайного костюму зібрали з австралійської мережі перукарень Sustainable Salons. Також матеріал надали працівники бренду.

На підкладці зображено присвяту від художника, а також слова активістів та активісток про те, що для них означає чоловіче здоров’я.

Під час розробки проєкту POLITIX співпрацював з художницею Памелою Кліманн-Пассі з Мельбурна. Вона займалася розробкою тканини, у якій волосся поєднали з бавовною та тюлем.

Згодом з цього матеріалу бренд пошив за проєктом керівника відділу дизайну POLITIX Пола Бердена костюм — штани та піджак. Доповнили його волохатими гудзиками.

Кліманн-Пассі пояснила, чому долучилася до цього проєкту.

“Мій покійний чоловік Джо Пассі помер від раку передміхурової залози та колоректального раку у 2016 році. Він любив елегантний костюм і часто відрощував вуса, які вражали. Тканина для цього костюма була зроблена з вусів багатьох чоловіків, але для мене це — про мого чоловіка. Я хочу, щоб цей костюм кидав виклик, інтригував, розважав і починав складні розмови”, — сказала вона, закликавши більше говорити про хвороби, з якими стикаються чоловіки.