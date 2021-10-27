Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

“Сьогодні я готовий розповісти про щось особисте. Нарешті я можу спокійно сказати про це. З гордістю публічно заявляю про те, що я гей. Я щасливий, що прийняв рішення про камін-аут. Я боровся з цим більш як шість років, і я радий, що можу відверто сказати про це”, – зазначив Кавалло.

Він додав, що у дитинстві йому доводилося приховувати це, бо він соромився.

“Мені було соромно, що я не зможу займатися улюбленою справою і бути геєм. Я вчився приховувати свої почуття, щоб відповідати образу професійного футболіста. Дивно усвідомлювати, що наразі немає професійних футболістів-геїв, не лише в Австралії, а й у всьому світі. Сподіваюся, у найближчому майбутньому це зміниться. Я хочу, щоб інші гравці у схожій ситуації відчули, що вони не самотні”, – наголосив футболіст.

Як зазначає британська телерадіокомпанія ВВС, рішення Джоша Кавалло відкрито розповісти про свою сексуальну орієнтацію має величезне значення.

Він вирішив виступити ще активним гравцем – що відрізняє його від, наприклад, Томаса Хітцльспергера, який публічно заявив про себе тільки після виходу на пенсію.

Геї та бісексуали представлені у футболі більше, ніж, здається на перший погляд. Є гравці, які не входять до системи футбольних ліг Англії, а також арбітри-геї, такі як Райан Аткін та Джеймс Адкок.

Рішення Кавалло висловитись за повної підтримки товаришів за командою показує, що у 2021 році приховувати свою орієнтацію не обов’язково.