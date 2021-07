Відео з бурею емоцій Боксалла розлетілося по соцмережах, пише видання Business Insider.

Тітмус встановила новий олімпійський рекорд, обігнавши в фінальному запливі Кейті Ледекі на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Радіючи перемозі тренер зірвав із себе маску, голосно кричав і, і здавалося бився в екстазі, схопившись за перила.

У мережі потролили тренера:

