Відео з бурею емоцій Боксалла розлетілося по соцмережах, пише видання Business Insider.
Тітмус встановила новий олімпійський рекорд, обігнавши в фінальному запливі Кейті Ледекі на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Радіючи перемозі тренер зірвав із себе маску, голосно кричав і, і здавалося бився в екстазі, схопившись за перила.
У мережі потролили тренера:
Yeh the appreciation for Dean Boxall's celebration has gone to a whole new level now that he says he was mimicking the Ultimate Warrior. 🐐 #tokyo2020 pic.twitter.com/ezbns2yXM2
— Daniel Garb (@DanielGarb) July 26, 2021
- Голландська велосипедистка Аннемік ван Влетен перетинаючи фінішну лінію на гонці в Токіо, думала, що виграла олімпійське “золото”, але вона помилилася.