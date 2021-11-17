Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало "Дієго і я" продали на торгах у Нью-Йорку за $34,9 мільйонів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Покупцем картини став Едуардо Ф. Косантіні, який заснував музей в Аргентині.

Зазначається, що це найвища ціна, сплачена на аукціоні за латиноамериканський витвір мистецтва.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 1949 self-portrait ‘Diego y yo (Diego and I)’ soars to $34.9M, smashing the artist’s previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahlo’s final ‘bust’ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV — Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021

Раніше рекорд було встановлено роботою Дієго Рівери, з яким у Кало довгі десятиліття були бурхливі стосунки. Його витвір було продано за 9,76 мільйона доларів у 2018 році.

Картина Кало “Дієго і я” стала одним із її останніх автопортретів. На ній зображено заплакану художницю з намальованим над її очима чоловіком.

Востаннє картина виставлялася на аукціоні 1990 року за 1,4 мільйона доларів.