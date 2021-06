Про це повідомляється на сторінці Juliens в Twitter, докладніше пише видання NME.

Цей малюнок Кобейн зробив у 1992 році. Він зобразив себе з гітарою в руках і написав: “Курдт Кобейн – рок-зірка. Я не вмію грати, і мені начхати!”

SOLD for $281,250! A self-portrait caricature by Kurt Cobain playing the guitar, signed on the left of the drawing “Kurdt Kobain Rock Star” and handwritten on the right “I don’t know how to play and I don’t give a hoot!” Sold now in our Music Icons at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/jvfHVeyXdQ

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 12, 2021