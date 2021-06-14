Про це повідомляється на сторінці Juliens в Twitter, докладніше пише видання NME.

Цей малюнок Кобейн зробив у 1992 році. Він зобразив себе з гітарою в руках і написав: “Курдт Кобейн – рок-зірка. Я не вмію грати, і мені начхати!”

Зазначається, що портрет був намальований у турі з нагоди альбому “Nevermind” у Сінгапурі. Тоді Кобейн подарував малюнок фотографу Жаку Чонгу.

  • Раніше повідомлялося, що італійський художник Сальваторе Гаран продав свою невидиму скульптуру під назвою “I am” (Я є) за 15 тисяч євро.