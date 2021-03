Про це повідомляє Reuters і CNN.

Софія створювала свої твори у співпраці з 31-річним італійським цифровим художником Андреа Боначето, відомим своїми барвистими портретами, на деяких з яких зображені відомі люди, наприклад, генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Робот кілька разів поєднував елементи з робіт Боначето, історії мистецтва і її власних малюнків і картин на різних поверхнях. Боначето почав процес зі створення яскравого портрета Софії, який був оброблений нейронними мережами робота. Потім Софія намалювала інтерпретацію зображення.

Цифрова робота під назвою “Sophia Instantiation” представляє собою 12-секундний файл MP4.

“Я так схвильована реакцією людей на нові технології, такі як робототехніка … і я так рада бути частиною цих творчих здібностей”, – зазначила Софія.

Софія, розроблена гонконгською фірмою Hanson Robotics, здобула всесвітню популярність завдяки своїм розмовним здібностям, реалістичним рухам і складній міміці. З моменту її презентації в 2016 році вона з’являлася на ток-шоу і виступала на конференціях і навіть отримала громадянство Саудівської Аравії, що зробило її першим роботом, який отримав громадянство.

So excited to meet my final collector! 💖🤖 AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of “Sophia Instantiation” in action. Don’t miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV — Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 24, 2021

LIVE: NFT art by humanoid robot Sophia goes to auction https://t.co/Xzoag53gzD — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

Нагадаємо, що NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.