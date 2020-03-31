Про це у Facebook повідомила його донька Лора Меррілл.

“Мій батько применшив загрозу застуди, як він думав, – написала вона, – мені дали всього дві хвилини на те, щоб попрощатися з ним”.

Донька музиканта попросила всіх серйозно поставитися до нового коронавірусу, і не думати про те, що “це з вами не станеться”. Вона закликала всіх залишатися вдома і дотримуватися карантину.

Мерріллу було 69 років.

Алан Мерілл народився в 1951 році в Нью-Йорку в родині джазових музикантів – співачки Хелен Меррілл і саксофоніста Аарона Сакса.

До 13 років навчався в британському інтернаті. По поверненню в США, в 14 років почав грати в кафе Greenwich Village’s. Тоді й почалася його музична кар’єра.

Хіт I Love Rock N Roll був написаний в 1975 році, коли він виступав у складі британської рок-групи Arrows.

Всесвітню популярність композиція отримала в 1982 році, коли американська рок-співачка Джоан Джетт записала на неї кавер.

Алан Меррілл:

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Джоан Джетт:

<noscript><iframe title="Joan Jett - I Love Rock 'n' Roll" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/iC8oP4Z_xPw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Хіт з виконанні Брітні Спірс:

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Хіт у виконанні ді-джея Алекса Гаудіно і музиканта Джейсона Руні:

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