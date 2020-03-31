Про це у Facebook повідомила його донька Лора Меррілл.

“Мій батько применшив загрозу застуди, як він думав, – написала вона, – мені дали всього дві хвилини на те, щоб попрощатися з ним”.

Донька музиканта попросила всіх серйозно поставитися до нового коронавірусу, і не думати про те, що “це з вами не станеться”. Вона закликала всіх залишатися вдома і дотримуватися карантину.

Мерріллу було 69 років.

 

 

Алан Мерілл народився в 1951 році в Нью-Йорку в родині джазових музикантів – співачки Хелен Меррілл і саксофоніста Аарона Сакса.

До 13 років навчався в британському інтернаті. По поверненню в США, в 14 років почав грати в кафе Greenwich Village’s. Тоді й почалася його музична кар’єра.

Хіт I Love Rock N Roll був написаний в 1975 році, коли він виступав у складі британської рок-групи Arrows.

Всесвітню популярність композиція отримала в 1982 році, коли американська рок-співачка Джоан Джетт записала на неї кавер.

Алан Меррілл:

Джоан Джетт:

Хіт з виконанні Брітні Спірс:

Хіт у виконанні ді-джея Алекса Гаудіно і музиканта Джейсона Руні: