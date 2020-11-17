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Автор «Механічного апельсина» Ентоні Берджесс закликав ніколи не читати його роман

Спливли старі сонети письменника Ентоні Берджесса, в яких митець закликає не читати найвідомішу його книгу — "Механічний апельсин", що була екранізована Стенлі Кубриком. 

Вівторок, 17 листопада 2020, 22:42

Про це повідомляє видання Dazed.

Дослідники творчості англійського письменника та літературознавця Ентоні Берджесса, який загинув у 1993 у 76-річному віці, віднайшли старі  неопубліковані твори митця. У них він закликає ніколи не читати його роман “Механічний апельсин” (1962).

Ця сатирична антиутопія була найвідомішим твором митця, зокрема, через популярну екранізацію роману Стенлі Кубриком у 1971 році.

Сам митець не вважав цей твір вдалим і у своїх віршах закликав ніколи не читати його. Зокрема, у Сонеті для Інституту Емері він писав:

“Порада: не читайте

“Механічний апельсин”, це нечисте скупчення

З вигаданих слів, які кусають, б’ються і кровоточать.

Я писав кращі книги… Так само як, решта  чоловіків.

Читайте Гамлета, Шеллі, Кітса, доктора Живаго”

У іншому вірші з назвою “Нарис цензури” за 1989 рік Берджесс називав цю книгу небезпечною і  здатною вбити. Він зазначав, що розмірковує над нею щодня всі три десятиліття після її публікації. Він писав:

“Кого я вбив? Кому я нашкодив?

Я запитую,

Розміркувуючи над тим, що єдине завдання письменника

Полягає не в проповідуванні чи пророкуванні,

А в тому, щоб задовольнити”. 

Ендрю Бісвел, біограф Берджесса і директор International Anthony Burgess Foundation, який збирає архів творів письменника, у коментарі The Guardian зазначив, що все життя митця запитували про його найпопулярнішу книгу, але він сам прагнув запам’ятатися  як поет.

“Берджесс завжди хотів, щоб його знали як поета. Однією з речей, які він робив, було проносити вірші у свої романи як контрабанду. Ви можете знайти персонажів, які є поетами, які напишуть або продекламують вірші”, — сказав він.

Теги: книга, писатель, роман

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