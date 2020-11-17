Автор «Механічного апельсина» Ентоні Берджесс закликав ніколи не читати його роман

Про це повідомляє видання Dazed.
Дослідники творчості англійського письменника та літературознавця Ентоні Берджесса, який загинув у 1993 у 76-річному віці, віднайшли старі неопубліковані твори митця. У них він закликає ніколи не читати його роман “Механічний апельсин” (1962).
Ця сатирична антиутопія була найвідомішим твором митця, зокрема, через популярну екранізацію роману Стенлі Кубриком у 1971 році.
Сам митець не вважав цей твір вдалим і у своїх віршах закликав ніколи не читати його. Зокрема, у Сонеті для Інституту Емері він писав:
“Порада: не читайте
“Механічний апельсин”, це нечисте скупчення
З вигаданих слів, які кусають, б’ються і кровоточать.
Я писав кращі книги… Так само як, решта чоловіків.
Читайте Гамлета, Шеллі, Кітса, доктора Живаго”
У іншому вірші з назвою “Нарис цензури” за 1989 рік Берджесс називав цю книгу небезпечною і здатною вбити. Він зазначав, що розмірковує над нею щодня всі три десятиліття після її публікації. Він писав:
- У квітні минулого року фонд Берджесса знайшов незакінчене продовження його роману “Механічний апельсин” — під назвою “The Clockwork Condition”.