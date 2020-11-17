Автор «Механічного апельсина» Ентоні Берджесс закликав ніколи не читати його роман

Спливли старі сонети письменника Ентоні Берджесса, в яких митець закликає не читати найвідомішу його книгу — "Механічний апельсин", що була екранізована Стенлі Кубриком.

Про це повідомляє видання Dazed.

Дослідники творчості англійського письменника та літературознавця Ентоні Берджесса, який загинув у 1993 у 76-річному віці, віднайшли старі неопубліковані твори митця. У них він закликає ніколи не читати його роман “Механічний апельсин” (1962).

Ця сатирична антиутопія була найвідомішим твором митця, зокрема, через популярну екранізацію роману Стенлі Кубриком у 1971 році.

Сам митець не вважав цей твір вдалим і у своїх віршах закликав ніколи не читати його. Зокрема, у Сонеті для Інституту Емері він писав:

“Порада: не читайте “Механічний апельсин”, це нечисте скупчення З вигаданих слів, які кусають, б’ються і кровоточать. Я писав кращі книги… Так само як, решта чоловіків. Читайте Гамлета, Шеллі, Кітса, доктора Живаго”

У іншому вірші з назвою “Нарис цензури” за 1989 рік Берджесс називав цю книгу небезпечною і здатною вбити. Він зазначав, що розмірковує над нею щодня всі три десятиліття після її публікації. Він писав: