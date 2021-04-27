Продюсери стрічки про життя й кар’єру Брітні Спірс готують новий проєкт, в основі якого опиниться скандальний виступ Джанет Джексон та Джастіна Тімберлейка. Тоді співак пошкодив сценічне вбрання та повністю оголив груди своєї партнерки.

Про це повідомляє видання TooFab.

Проєкт можуть назвати Left/Right TV. Він покликаний глибоко проаналізувати те, як поводяться із жінками у ЗМІ.

Зазначимо, що інцидент трапився у 2004 році під час виступу Джексон й Тімберлейка на фіналі Супербоулу. Тоді співак різко відірвав шматок сукні Джанет. Її оголені груди декілька секунд показували на центральному каналі.

Після цього Джанет Джексон критикували ЗМІ. Тімберлейк попросив пробачення лише в лютому цього року, коли вийшов фільм про його колишню Брітні Спірс.

Однак кілька днів тому стиліст Джанет Джексон Вейн Скотт зізнався, що цей інцидент було сплановано. Ініціатором став саме Тімберлейк. Він хотів створити скандал, який затьмарив би поцілунок Мадонни, Брітні Спірс та Крістіни Агілери на MTV Video Music Awards.