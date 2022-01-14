Джерело B&H Film Distribution Company YouTube.
Сценарій до фільму написав режисер Роберт Еггерс разом з ісландським письменником Сьоном Сігурссоном. З ролика стає зрозуміло що на глядача чекає справжній єкшен зі справжньою боротьбою, із жагою помсти.
Фільм розповідає історію спадкоємця імператора Ісландії десятого століття. Головний герой повертається додому після переслідування свого дядька, який убив його батька. Він прагне помсти, і готовий піти на все, щоб покарати злодія.
Реліз заплановано на 21 квітня 2022 року.
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