Американський б'юті-блогер, стиліст та співак Джеффрі Стар спростував інформацію про те, що у нього був роман з репером Каньє Вестом, коли той перебував у шлюбі з Кім Кардаш’ян.

Про це Стар розповів в інтерв’ю E!

Так, на початку цього року одна з користувачок TikTok заявила про те, що Каньє Вест закрутив роман із Джеффрі Старом. Вона посилалася на те, що обидві зірки одночасно перебували у Вайомінгу.

Цей роман, за теорією тіктокерки, й став причиною розлучення Веста з Кім Кадаш’ян.

Б’юті-блогер Джеффрі Стар в одному зі своїх відео заявив, що ніколи не перебував у стосунках з репером.

Тепер блогер вирішив знову прокоментувати ці “веселі” чутки.

“Я думаю, те, що я жив за дві милі від нього – це божевільний збіг. І тоді я дуже любив Вайомінг. І я знав, що Вест приїжджав туди часто. Я думаю, що це веселі та смішні чутки”, – прокоментував Стар.

Він додав, що йому справді подобаються високі чоловіки, але Кань’є Вест “не для нього”. Хоча блогер похвалив творчість репера.

Джеффрі зізнався, що нещодавно пережив важкий період свого життя. Тому йому зараз не до романтики.

“О, ніяких побачень. Чесно кажучи, після аварії я справді зосередився на собі… У мене було багато часу, щоб відпочити й по-справжньому поміркувати, і у мене були важливі життєві моменти, якими я ще не готовий поділитися, але зроблю це незабаром”, – додав блогер.