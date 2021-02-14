Б'юті-блогер, модель і візажист Джеймс Чарльз намагається зрозуміти, як це бути вагітним.

Про це пише видання ETonline.

У новому відео, опублікованому на його сторінці на YouTube, гуру краси спробував відчути, яким буде життя з великим животом протягом 24 годин. Чарльз попросив свою найкращу подругу Лору Мелладо (яка в даний час чекає другу дитину) допомогти йому в цьому процесі.

“Ми робимо те, про що я навіть не думав, що через мільйон років станеться”, – пояснив він на початку відео. “Я, Лора і всі наші близькі друзі в груповому чаті жартували над нею, і вона сказала: “Б’юся об заклад, ти не протягнеш 24 години вагітним”.

“Я подумав про себе: “Добре, виклик прийнято”, – сказав Джеймс Чарльз.

До свого відео він додав, що воно не має на меті висміяти вагітність, а навпаки показати, чутливість і складнощі, які з нею пов’язані.

“Очевидно, що це така гарна, прекрасна річ, через яку жінки проходять своїм тілом, і це також вимагає багато сил”, – сказав Чарльз.

На додаток до відео, Чарльз також позував для фотосесії для вагітних.

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