Про це пише видання ETonline.
У новому відео, опублікованому на його сторінці на YouTube, гуру краси спробував відчути, яким буде життя з великим животом протягом 24 годин. Чарльз попросив свою найкращу подругу Лору Мелладо (яка в даний час чекає другу дитину) допомогти йому в цьому процесі.
“Ми робимо те, про що я навіть не думав, що через мільйон років станеться”, – пояснив він на початку відео. “Я, Лора і всі наші близькі друзі в груповому чаті жартували над нею, і вона сказала: “Б’юся об заклад, ти не протягнеш 24 години вагітним”.
“Я подумав про себе: “Добре, виклик прийнято”, – сказав Джеймс Чарльз.
До свого відео він додав, що воно не має на меті висміяти вагітність, а навпаки показати, чутливість і складнощі, які з нею пов’язані.
“Очевидно, що це така гарна, прекрасна річ, через яку жінки проходять своїм тілом, і це також вимагає багато сил”, – сказав Чарльз.
На додаток до відео, Чарльз також позував для фотосесії для вагітних.
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