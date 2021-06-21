Про це повідомляє Hollywood reporter.

Захід, який буде транслюватися в Великої Британії на BBC, відбудеться в Лондоні в неділю, 13 березня.

Місце проведення поки не підтверджено, але протягом останніх кількох років церемонії BAFTA проводилися в знаменитому лондонському Королівському Альберт-холі.

Організатори BAFTA заявили, що пізніше розкриють повний графік і подробиці проведення кінопремії 2022 року.

Цього року серед лауреатів BAFTA – режисер Хлоя Чжао і актриса Френсіс Макдорманд за “Землю кочівників”, Ентоні Хопкінс за головну роль в “Отці” Флоріана Зеллера, мультфільм “Душа” і “Дівчина, що подає надії” Еміральди Феннелл.