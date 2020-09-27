Британська академія кіно і телевізійних мистецтв BAFTA змінила правила проведення конкурсів для шукачів нагород. Всього в регламент був внесено 120 правок.

Список основних змін опублікований на сайті кінопремії.

Метою змін організатори назвали прагнення до різноманітності. Зокрема, керівництво премії збільшило кількість номінантів в категорії “Кращий британський фільм” з шести до 10.

Крім цього, кіностудіям заборонили висувати одних і тих же акторів на кілька номінацій, збільшивши кількість претендентів у кожній номінації до шести.

Голосування по всім номінаціях після зміни правил буде проходити в три етапи, перший з яких передбачає обов’язковий перегляд суддями всіх фільмів з так званого довгого списку до того, як буде оголошено другий тур.

Повідомляється, що самі фільми будуть доступні до перегляду на новому інтернет-порталі Bafta View.

Одним з обов’язкових нововведень стало проходження членами академії тренінгу для підвищення усвідомленості та участь в анкетуванні, за результатами якого керівництво премії зможе зрозуміти, чи в достатній мірі представлені серед академіків представники тих чи інших меншин.

Всі внесені зміни були розроблені за результатами масштабного дослідження, організованого BAFTA після проведення скандальної церемонії в 2019 році – тоді організаторів звинуватили в тому, що в номінації на “Кращого режисера” не було жінок, а серед переможців в акторських категоріях не було афроамериканців.

BAFTA – щорічна премія Британської академії кіно- і телемистецтва, заснована в 1947 році.