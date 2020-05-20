Про це повідомляє Vogue.

Причиною скасування стала “глобальна криза охорони здоров’я”.

Бал Met Gala, який зазвичай проводиться в перший понеділок травня, є одночасно найяскравішою подією весни і одним з джерел коштів для існування музею: на зібрані гроші проводяться виставки і поповнюються зібрання. Торік під час заходу було зібрано 15 мільйонів доларів.

При тому, що Met Gala цього року не відбудеться, виставка “About Time: Fashion and Duration” пройде, як і планувалося. Вона відкриється 29 жовтня 2020-го і триватиме до 7 лютого 2021-го. Експозиція покаже, як змінилася мода з 1870 року по наш час.