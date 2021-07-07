Дизайнер Дамна Гвасалія презентував першу за більше ніж півсторіччя кутюрну колекцію Balenciaga.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Показ влаштували в Парижі. Моделі ходили подіумом у цілковитій тиші, як було заведено в 50-х роках. Колекція Гвасалії – переосмислення образів, які у свій час створив Крістобаль Баленсіага.

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Серед таких особливостей – величезні капелюшки, широкі плечі в чоловічих приталених пальтах і так далі.

Останньою на подіумі з’явилася модель у весільній сукні. Саме цю сукню Крістобаль створив та презентував на показі у 1967 році.

По суті, Гвасалія зумів відродити філіал високої моди Balenciaga, який закрили ще в 1968 році.