Бренд Balenciaga в колаборації з Crocs випустили сабо на шпильці.

Про це повідомляє Hypebeast.

Смілива лінійка взуття ґрунтується на фантастичному погляді креативного директора Демня Гвасалія на моду з серією переосмислень культових сабо.

Зокрема, провідну роль в колаборації грають сабо на шпильці, які деформують звичні сабо, створюючи піднятий вид, відзначений вражаючим чорним каблуком-трубкою.

Іншою новинкою стали подовжені до колін чоботи-сабо, які зберігають знакові перфоровані і точкові ребристі деталі зі збільшеним сегментом підошви.

Ці дві моделі представлені в зеленому, сірому і чорному кольорах з тонким логотипом Balenciaga.