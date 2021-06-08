Про це повідомляє Hypebeast.
Смілива лінійка взуття ґрунтується на фантастичному погляді креативного директора Демня Гвасалія на моду з серією переосмислень культових сабо.
Зокрема, провідну роль в колаборації грають сабо на шпильці, які деформують звичні сабо, створюючи піднятий вид, відзначений вражаючим чорним каблуком-трубкою.
Іншою новинкою стали подовжені до колін чоботи-сабо, які зберігають знакові перфоровані і точкові ребристі деталі зі збільшеним сегментом підошви.
Ці дві моделі представлені в зеленому, сірому і чорному кольорах з тонким логотипом Balenciaga.
- Дім моди Balenciaga святкує прайд-місяць новою колекцією Pride 2021 колекції, до якої увійшли худі та кепки зі принтом “GAY”.