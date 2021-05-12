Знайти новинку можна на сайті бренду.
Оновлена модель отримала назву Sneakerhead. Вона надійшла в продаж у двох кольорах (синьому та чорному). Додатковий ремінець дозволяє носити сумку як в руках, так і через плече.
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Тиждень тому бренд показав цю модель в своєму дописі в Instagram без жодних підписів.
Примітно, що у 2015 році відомий американський дизайнер і колишній креативний директор Balenciaga Александр Вонг презентував схожу колекцію сумок у стилі кросівок.
- Онлайн-платформа Lyst представила перший квартальний звіт про модні тенденції за 2021 рік, який показує, що Balenciaga став 4 найпопулярнішим брендом.