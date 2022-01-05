Відповідне відео опублікував сам Тревіс на своїй сторінці в Instagram.

На відео барабанщик виконує “Easy on me”, трек, який Адель випустила торік у жовтні. Він увійшов другою піснею до її альбому “30”.

Тревіс Баркер час від часу публікує подібні кавери, які збирають мільйони переглядів. Відеоролик з піснею “Easy on me” зібрав більше ніж мільйон переглядів за 15 годин.

Його попереднє відео з піснею американського виконавця Lil Nas X “Industry Baby” сягнуло майже двох мільйонів переглядів.