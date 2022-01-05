Відповідне відео опублікував сам Тревіс на своїй сторінці в Instagram.
На відео барабанщик виконує “Easy on me”, трек, який Адель випустила торік у жовтні. Він увійшов другою піснею до її альбому “30”.
Тревіс Баркер час від часу публікує подібні кавери, які збирають мільйони переглядів. Відеоролик з піснею “Easy on me” зібрав більше ніж мільйон переглядів за 15 годин.
Його попереднє відео з піснею американського виконавця Lil Nas X “Industry Baby” сягнуло майже двох мільйонів переглядів.
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- Раніше Кортні Кардаш’ян та її бойфренд Тревіс Баркер разом відвідали бій UFC 264 між Конором МакГрегором та Дастіном Пуар’є.