Про це повідомляє журнал People.
10-серійне шоу буде представлено трихвилинними музичними роликами, які охоплюють широке коло тем, і покликані розповісти “новому поколінню молодих американців про силу народу”.
Анімаційний серіал створений сценаристом Крісом Ні, а виконавчими продюсерами виступили самі Мішель і Барак та їх компанія Higher Ground Productions.
Режисерами шоу стали Пітер Ремсі, Тріша Гам, Вікторія Вінсент, Бенджі Брук, Мейбл Йе, Тім Раух, Хорхе Гутьєррес, Дарон Нефсі, Еверетт Даунінг і Кендра Райан.
Прем’єра “Ми люди” на Netflix відбудеться 4 липня.
- Раніше Мішель Обама анонсувала запуск дитячого кулінарного шоу на стрімінговому сервісі Netflix.