Колишній президент і перша леді США Барак та Мішель Обама створюють новий мультсеріал під назвою "Ми люди" (We The People) для стрімінгової платформи Netflix.

Про це повідомляє журнал People.

10-серійне шоу буде представлено трихвилинними музичними роликами, які охоплюють широке коло тем, і покликані розповісти “новому поколінню молодих американців про силу народу”.

Анімаційний серіал створений сценаристом Крісом Ні, а виконавчими продюсерами виступили самі Мішель і Барак та їх компанія Higher Ground Productions.

Режисерами шоу стали Пітер Ремсі, Тріша Гам, Вікторія Вінсент, Бенджі Брук, Мейбл Йе, Тім Раух, Хорхе Гутьєррес, Дарон Нефсі, Еверетт Даунінг і Кендра Райан.

Прем’єра “Ми люди” на Netflix відбудеться 4 липня.