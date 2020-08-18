44-ий президент США Барак Обами поділився улюбленими треками, які він слухав під час карантину.

Підбірку опубліковано в його Instagram-акаунті

Барак Обама розповів, що останніми місяцями багато часу провів, слухаючи музику разом з родиною, тож йому вдалося сформувати добірку улюблених пісень.

“Я хотів поділитися своїми улюбленими з літа. […] Я думаю, що тут є щось для всіх — сподіваюся, вам сподобається”, — написав він.

У добірку Обами потрапили 53 треки у різних жанрах та з різних епох. Серед них можна знайти і Біллі Айліш з треком My Future, і Cayendo Френка Оушена, і Savage (Remix) у виконанні Megan Thee Stallion і Бейонсе.

Особливе місце у добірці посіли композиції артистів, які виступали на Демократичній національної конвенції (17-20 серпня).