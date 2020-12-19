Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.
“З потоковою передачею, яка ще більше стирає межі між театральними фільмами і телевізійними серіалами, я розширив список, включивши в нього візуальне оповідання, яке мені сподобалося в цьому році, незалежно від формату”, – зазначив Обама.
У списку опинилися 14 фільмів, в тому числі – “Чорне дно Ма Рейні”, “Дилда”, “Земля кочівників”, “Душа”, “Манк”, “Мартін Іден”, “Бакурау” та інші.
До переліку улюблених серіалів Обами увійшли: “Краще телефонуйте Солу”, “Хід королеви”, “Я можу знищити тебе”, “Пацани”, “Птах доброго Господа”, “Розроби”, “Останній танець”, “Місіс Америка”, “Краще місце” і “City so Real”.
- 44-ий президент США Барак Обами поділився улюбленими треками, які він слухав під час карантину.