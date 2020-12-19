44-й президент США Барак Обама поділився добіркою своїх улюблених фільмів і серіалів 2020 року.

Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“З потоковою передачею, яка ще більше стирає межі між театральними фільмами і телевізійними серіалами, я розширив список, включивши в нього візуальне оповідання, яке мені сподобалося в цьому році, незалежно від формату”, – зазначив Обама.

У списку опинилися 14 фільмів, в тому числі – “Чорне дно Ма Рейні”, “Дилда”, “Земля кочівників”, “Душа”, “Манк”, “Мартін Іден”, “Бакурау” та інші.

До переліку улюблених серіалів Обами увійшли: “Краще телефонуйте Солу”, “Хід королеви”, “Я можу знищити тебе”, “Пацани”, “Птах доброго Господа”, “Розроби”, “Останній танець”, “Місіс Америка”, “Краще місце” і “City so Real”.