Про це повідомляє Reuters.

Кікіна – єдина жінка серед космонавтів Роскосмоса.

Нова лялька Barbie буде доступна у двох варіантах – в польотному костюмі та скафандрі для виходу у відкритий космос.

Сама космонавтка зазначила, що лялька в такому образі “дає розуміння, що шанс стати космонавтом є у кожного, хто його не упустить і підготується до реалізації своїх ідей”.

“Необов’язково, щоб кожна дівчинка, граючи з такою Барбі, захотіла стати космонавтом. Найголовніше, щоб всі вони знали, що у них є вибір, є право вибирати будь-яку професію, яка припаде до душі”, – сказала вона.

Кікіна – єдина жінка в загоні космонавтів Роскосмоса з 2016 року.