Раніше відомий репер Каньє Уест зробив пожертву в $2 мільйони, щоб підтримати родини Джорджа Флойда, який загинув від рук поліціянтів, Бреонни Тейлор, яка загинула під час поліційного рейду, і Ахмауда Арбері, убитого двома білими чоловіками під час пробіжки. Частина коштів також піде на оплату коледжу шестирічної Джианни Флойд.

25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, поліціянти затримали Джорджа Флойда за підозрою у використанні фальшивої 20-доларової банкноти. Білий офіцер Дерек Шовен притиснув Флойда до землі і коліном давив йому на шию. В цей час Флойд кілька разів повторив: “Я не можу дихати”. Чорношкірого чоловіка відвезли в несвідомому стані до лікарні, там підтвердили його смерть. Після того, що сталося, Сполучені Штати охопили масові протести і заворушення. #Букви докладно розповідали про хронологію подій.