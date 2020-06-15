Про це повідомляється на Instagram-сторінці шестирічної Джианни Флойд, яку веде її мати.
Родина Флойда опублікувала фотографії дівчинки подарунками від відомої співачки.
“Спасибі Барбра Стрейзанд за посилку для мене, тепер я — акціонерка Disney завдяки вам”, — йдеться у підписі до знімків.
На фото Джианна тримає акції Disney та дві платівки Барбри Стрейзанд.
Раніше відомий репер Каньє Уест зробив пожертву в $2 мільйони, щоб підтримати родини Джорджа Флойда, який загинув від рук поліціянтів, Бреонни Тейлор, яка загинула під час поліційного рейду, і Ахмауда Арбері, убитого двома білими чоловіками під час пробіжки. Частина коштів також піде на оплату коледжу шестирічної Джианни Флойд.
- 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, поліціянти затримали Джорджа Флойда за підозрою у використанні фальшивої 20-доларової банкноти. Білий офіцер Дерек Шовен притиснув Флойда до землі і коліном давив йому на шию. В цей час Флойд кілька разів повторив: “Я не можу дихати”. Чорношкірого чоловіка відвезли в несвідомому стані до лікарні, там підтвердили його смерть. Після того, що сталося, Сполучені Штати охопили масові протести і заворушення. #Букви докладно розповідали про хронологію подій.