Близько двох десятків виконавців заспівали пісню на підтримку Олександра Лукашенка. Користувачі соцмереж висловлюють обурення та питають, за скільки артиста "продали совість".

Про це повідомляють #Букви.

Днями російські та білоруські артисти випустили кліп під назвою “Артисти за мир — Кохану не віддають”. У створенні кліпу взяли участь близько 20 виконавців з Росії та Білорусі, серед них: Філіп Кіркоров, Микола Басков, Олександр Буйнов, Денис Майданів, Аніта Цой, Діана Гурцкая і Наталія Москвіна, Руслан Алехно, Олександр Солодуха, Ірина Дорофєєва, Олена Ланська, Володимир Громов, Анатолій Ярмоленко тощо.

Ролик вперше було опубліковано на каналі білоруського гурту “Аура”. На сьогодні його переглянули понад 800 тисяч разів, коментарі та лічильник лайків/дизлайків вимкнені.

У пісні повторюються слова “Кохану не віддають”. Це фраза Олександра Лукашенка, яку він неодноразово використовував у своїх публічних виступах впродовж останніх двох місяців.

Зокрема, цією фразою він завершив виступ перед парламентом та народом в Палаці республіки 4 серпня, за кілька днів до виборів.

“За нами Білорусь — чиста і світла, чесна й гарна, роботяща, трошки наївна і трохи вразлива. Але вона наша, вона кохана, а кохану не віддають”, — сказав він.

Цю ж фразу він повторив під час виступу на “Мінськ-Арені” 17 вересня. Тоді він взяв участь в концерті за участі російських виконавців під назвою “Жіночий форум “За Білорусь”. Під час цього виступу він також оголосив про намір закрити кордони з Заходом та посилити — з Україною.

Примітно, що у пісні не згадуються як назва країни, так і сам Лукашенко.

Як коментує пісню її автор?

Автор композиції Євген Олійник у коментарі російському виданню РБК заявив, що підтримує Лукашенко щиро, а пісню написав не за гонорар. Також він запевняє, що і артисти за її виконання грошей не отримали. Олійник впевнений, що фраза “Кохану не віддають” є аполітичною.

В коментарі виданню “Газета.ру” Олійник зазначив також, що вимкнув коментарі під відео в соцмережах, оскільки отримував багато негативних відгуків та погрози.

Як коментують артисти?

Артисти, що брали участь у записі пісня та фільмуванні кліпу фактично поділилися на кілька таборів. Перші запевняють, що це — їхня добра воля, інші — що не знали, що після на підтримку Лукашенка, треті уникають коментарів на цю тему.

Представниця Філіпа Кіркорова у коментарі РІА Новини заявила, що ця пісня не має політичного підґрунтя і на підтримку Лукашенка артист не виступав.

Однак користувачі соцмереж є і були іншої думки. Мало не під кожним дописом Кіркорова в соцмережах висловлюють обурення, засуджують дії виконавця. Нерідко можна зустріти коментар про те “скільки коштує совість” співака.

Наразі можливість залишати коментарі на його сторінці обмежена.

Предстаники Микола Баскова від коментарів утримувалися. Сам артист тим часом активно рекламував у соцмережах новий кліп “Дико тусим”. Під ледь не кожним його дописом — обурливі коментарі і аналогічні запитання про те, “скільки коштує совість”.

Коментарі під його дописами так само вимкнено.

Примітно, що Басков був серед виконавців, які брали участь в концерті “Жіночий форум “За Білорусь” за участю Лукашенка. Це відбулося попри численні заклики білорусів у соцмережах не приїздити.

На сьогодні Басков коментував ситуацію тільки один раз, і той — аби спростувати авторство поширеного в соцмережах допису на підтримку Лукашенка від свого імені.

Деякі артисти, як Олександр Буйнов, запевняють, що не знали, що після має політичний підтекст. А до участі в кліпі його нібито заохочували повідомленнями про те, що Кіркоров та Басков вже погодилися. Його директорка у коментарі Open media заявила, що йому здалося, що це “хороша компанія, щоб заспівати цю пісню”.

А Аніта Цой на відміну від раніше згаданих виконавців відкрито підтримала Лукашенка. Вона підтвердила, що за участь у кліпі їй не платили.

Співачка записала відеозвернення, у якому заявила, що “її добра воля” та “громадянська позиція росіянина”.

Вона навіть активно дискутувала з обуреними користувачами у соцмережах.