Про це повідомляє TMZ.

За повідомленнями поліції округу Нассау в Нью-Йорку, Мараж йшов по дорозі між Рослин-роуд і Рафф-авеню в п’ятницю ввечері близько 18:00 за східним часом, коли його збила машина, що прямувала на північ. Водій втік з місця події.

Роберт був доставлений в районну лікарню в критичному стані, де він помер від отриманих травм. Відділ з розслідування вбивств просить громадськість допомогти у встановленні винного, оскільки поки поліції не вдалося отримати опис підозрюваного і його автомобіля.

Сама Нікі Мінаж поки ніяк не коментувала загибель батька. ще не сказала про смерть батька. Про його смерть повідомила її тітка на своїй сторінці в Facebook.