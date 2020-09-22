Автор книги "Карл Лагерфельд: німець в Парижі" і кореспондент німецької газети Frankfurter Allgemeine Альфонс Кайзер з'ясував, що батьки модельєра складалися в Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Хоча в той час вступити до лав головної партії країни вважалося нормою.

Про це пише журнал WWD.

Книга вже викликала фурор у Німеччині після публікації на минулому тижні уривка, з якого випливає, що батьки Лагерфельда були членами нацистської партії.

Як же Кайзеру вдалося про це дізнатися?

За словами видавця, не існує повної біографії Лагерфельда. “І подумавши про це, я сказав так”, – зазначив Кайзер, який писав про Лагерфельд протягом двох десятиліть з тих пір, як познайомився з ним на показі Fendi у 1999 році.

“Я стояв в черзі на інтерв’ю за кулісами, коли він пролив трохи кока-коли на свій рукав. Я простягнув йому паперову серветку і запитав: “Чи можу я теж поставити вам кілька питань? “Він відповів: “Я знав, що ви дали мені серветку не просто так”. Він був дуже іронічний і розумний”, – згадує Кайзер.

Кайзер, який є редактором рубрики суспільства і стилю Frankfurter Allgemeine, був зацікавлений в тому, щоб розібратися в ретельно збудованому публічному образі Лагерфельда, а також в розвінчанні деяких популярних німецьких міфів про моду.



“Всі думали, що він (Лагерфельд) був як денді, декадентський хлопець з величезною купою грошей, який нічого не робить. Але, насправді, він був дуже працьовитим”, – пояснює Кайзер.

За 13 місяців досліджень, розпочатих у березні 2019 року, Кайзер провів більше 100 інтерв’ю з однокласниками, друзями, колегами, діловими партнерами, сусідами і журналістами.

“І я поговорив з деякими з його родичів, що було не так просто, як я думав, тому що багато хто був трохи ображений на нього, бо він говорив дещо зверхньо про людей зі свого минулого і про деяких членів своєї родини”, – зазначає Кайзер.

Під час свого дослідження Кайзеру вдалося знайти безліч документів і фотографій, які проливають нове світло на дитинство Лагерфельда в Бад-Брамштедт, невеликому містечку приблизно в 25 милях на північ від Гамбурга.

“Вони переїхали в містечко у 1934 році, коли Карлу був лише рік, і, звичайно ж, там вони виділялися, бо його батько був багатієм”, – пояснює журналіст.

Отто Лагерфельд був успішним бізнесменом, який керував компанією Glücksklee, виробником згущеного молока, а його мати Елізабет була колишнім менеджером з продажу в універмазі в Гамбурзі. У неї було сильне почуття стилю.

Кайзеру вдалося ознайомитися з друкованим документом на п’ять сторінок під заголовком “Чому я стала членом N.S.D.A.P.?” – німецьке скорочення від Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Документ був серед листів, які Елізабет Лагерфельд надіслала своїй сестрі Фелісітас.

У документі Елізабет Лагерфельд пояснює, як її спочатку спокусила обіцянка Адольфа Гітлера відновити порядок і економічне процвітання після хаосу, залишеного Першою світовою війною, але також, що вона розчарувалася в партії, коли побачила, як у 1941 році в Гамбурзі примусово збирають євреїв для депортації.

“І в той момент вона зрозуміла, що це погана ідеологія, і що вона їй більше не подобається, і вона перестала носити партійний знак … В цьому листі вона була дійсно дуже відкрита, розповідаючи, як вона розвивалася ідеологічно і як розчаровувалася у нацистському режимі, і як була спустошена результатом війни”, – зазначив Кайзер, але при цьому жінка не відмовилася від членства в партії через страх репресій.

Після війни мати Лагерфельда в офіційному документі заявила, що ніколи не була пов’язана з нацистами. Отто Лагерфельд, батько, пояснив владі, що він був членом партії з 1933 по 1945 рік в інтересах своєї компанії, що в той час було звичайною практикою серед бізнесменів.

Сам Лагерфельд часто романтизував своє дитинство, хоча Кайзер каже, що не знає, чи було відомо дизайнеру, якому на момент закінчення війни було 11 років, про політичні погляди своїх батьків. На відміну від багатьох інших хлопчиків в його селі, Лагерфельд не належав до руху гітлерюгенду – молодіжна нацистська воєнізована організація, головний кадровий резерв НСДАП.

П’єр Паоло Рігі, головний виконавчий директор бренду Karl Lagerfeld, каже, що, незважаючи на шум, книга Кайзера стане вичерпним звітом про життя Лагерфельда.

“Книга дійсно добре відображає життя Карла, його особистість і його роботу, і вона дійсно надихає читати і дає людям багато іншого контексту, різні точки зору. Він розкриває те, про що вони не чули, для того, щоб дійсно краще пізнати Карла, і я думаю, що це добре”, – сказав П’єр Паоло Рігі.

Рігі не вірить, що ці одкровення вплинуть на бренд Lagerfeld, так як події відбулися, коли Лагерфельд був занадто юний, щоб мати право голосу.