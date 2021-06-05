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Батько Бена Аффлека прокоментував його стосунки з Дженніфер Лопес

Батько голлівудського актора Бена Аффлека Тімоті заявив, що чутки про роман сина зі співачкою Дженніфер Лопес - нісенітниця.

Субота, 5 червня 2021, 16:34

Про це він повідомив у коментарі таблоїду The Sun.

Тімоті Аффлек заявив, що через пандемію вкрай рідко бачиться та спілкується із сином. Саме тому йому нічого не відомо про возз’єднання Бена та Дженніфер. Чоловік вважає, що необхідно завершувати обговорення цих чуток, натомість краще поговорити про благодійну діяльність Бена Аффлека.

“Я хотів би, щоб люди зосередилися на тій гарній роботі, яку виконує мій син в Конго – на жінках, яким він там допомагає. ЗМІ повинні писати про такі важливі речі, а не про цю нісенітницю”, – сказав батько Аффлека.

Також чоловік прокоментував інформацію про те, що Бен Аффлек сумував за Дженніфер Лопес та шкодував про їхній розрив.

“Я ніколи не чув про цю нісенітницю”, – додав він.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

  • Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.
  • Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
  • 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком.
Теги: Бен Аффлек, Дженіфер Лопес

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