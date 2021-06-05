Батько Бена Аффлека прокоментував його стосунки з Дженніфер Лопес

Про це він повідомив у коментарі таблоїду The Sun.

Тімоті Аффлек заявив, що через пандемію вкрай рідко бачиться та спілкується із сином. Саме тому йому нічого не відомо про возз’єднання Бена та Дженніфер. Чоловік вважає, що необхідно завершувати обговорення цих чуток, натомість краще поговорити про благодійну діяльність Бена Аффлека.

“Я хотів би, щоб люди зосередилися на тій гарній роботі, яку виконує мій син в Конго – на жінках, яким він там допомагає. ЗМІ повинні писати про такі важливі речі, а не про цю нісенітницю”, – сказав батько Аффлека.

Також чоловік прокоментував інформацію про те, що Бен Аффлек сумував за Дженніфер Лопес та шкодував про їхній розрив.

“Я ніколи не чув про цю нісенітницю”, – додав він.