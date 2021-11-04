Батько Брітні Спірс попросив негайно звільнити його від опікунства над нею

Батько попспівачки Брітні Спірс, Джеймі Спірс, звернувся до суду з проханням негайно звільнити його від опікунства над донькою. Остаточне рішення можуть прийняти вже 12 листопада.

Про це повідомляє американський журнал People.

Звернення Джеймі Спірса пов’язане з нещодавніми свідченнями його доньки, яка заявила про бажання звільнитися від опіки.

Батько попспівачки заявив, що “її недавні свідчення продемонстрували, що продовження опіки суперечить її бажанням”. Джеймі не хоче надалі бути опікуном та не потребує компенсації.

“Джеймі любить та повністю підтримує свою доньку. Як він робив все її життя. Батько зробить все можливе для того, щоб захистити й подбати про неї. Протягом останніх 13 років це було його роботою, як опікуна. А тепер це означає звільнення її від опікунства”, – йдеться у в документах.

Нагадаємо, що чоловік подав до суду звернення на тлі гучних заяв співачки. Зокрема, нещодавно Брітні Спірс відверто розповіла про стосунки з сім’єю під час опікунства. За її словами, члени її родини були поруч лише тоді, коли їм було зручно.