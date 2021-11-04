Батько Брітні Спірс попросив негайно звільнити його від опікунства над нею

Про це повідомляє американський журнал People.
Звернення Джеймі Спірса пов’язане з нещодавніми свідченнями його доньки, яка заявила про бажання звільнитися від опіки.
Батько попспівачки заявив, що “її недавні свідчення продемонстрували, що продовження опіки суперечить її бажанням”. Джеймі не хоче надалі бути опікуном та не потребує компенсації.
“Джеймі любить та повністю підтримує свою доньку. Як він робив все її життя. Батько зробить все можливе для того, щоб захистити й подбати про неї. Протягом останніх 13 років це було його роботою, як опікуна. А тепер це означає звільнення її від опікунства”, – йдеться у в документах.
Нагадаємо, що чоловік подав до суду звернення на тлі гучних заяв співачки. Зокрема, нещодавно Брітні Спірс відверто розповіла про стосунки з сім’єю під час опікунства. За її словами, члени її родини були поруч лише тоді, коли їм було зручно.
30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.
Джеймі Спірс був опікуном своєї доньки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.
Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, схарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.
- Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку. Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).
- Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.
- 13 серпня повідомлялося, що батько американської попзірки Брітні Спірс – Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебуває у статусі опікуна 13 років.