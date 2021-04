Батько Брітні Спірс заявив, що мати використовує її заради власної вигоди

Про це повідомляє американське видання Page Six.

Зазначається, що батьки Брітні досі не можуть владнати суперечки щодо опікунства над донькою. Тому вони знову висунули взаємні звинувачення. Лінн Спірс заявила у суді, що сума компенсації її ексчоловіка на адвокатів занадто велика (890 тисяч доларів). Жінка просила переглянути її.

Однак Джеймі Спірса розлютили такі дії ексдружини. Він заявив, що мати не брала участь у вихованні доньки, саме тому сума компенсації така.

Крім того, чоловік надав суду документи, які начебто підтверджують те, що його колишня дружина експлуатувала доньку задля власної вигоди. Зокрема, він згадує книгу, яку Лінн написала про страждання Брітні.

Він впевнений, що Лінн “експлуатувала життя своєї дочки, її біль і травми заради особистої вигоди”.

Так, батько Брітні звернув увагу суду на мемуари, які Лінн Спірс видала у 2008 році “Крізь бурю: Реальна історія слави й сім’ї у світі таблоїдів” (Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World).

Чоловік впевнений, що його ексдружина публічно розповіла про страждання їхньої доньки, думаючи тільки про свою вигоду, а не про стан співачки.