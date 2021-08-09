Джеймі Спірс, батько американської співачки Брітні Спірс, заявив, вона знову може відправитися на лікування у психлікарню.

Зокрема, про це він сказав під час свого нещодавнього виступу у суді у справі про опікунство над Брітні Спірс, інформує видання Page Six.

Джеймі Спірс намагався пояснити суду, що його доньку не можна звільняти від його опікунства, оскільки її психіка досі нестабільна.

Чоловік запевнив, що такої думки дотримується й асистентка Брітні Джоді Монтгомері, яка також є частковою опікункою співачки. За його словами, Джоді зізналась, що Брітні не приймає ліки, відмовляється зустрічатися з лікарями та консультуватися з медичною бригадою. Вона навіть, начебто, говорила про можливу госпіталізацію Брітні Спірс до психіатричної лікарні.

“Монтгомері відчувала, що міс Спірс виходить з-під контролю”, – заявив Джеймі.

Водночас сама асистентка каже, що її слова неправильно трактували. За версією жінки, Джеймі Спірс спотворив та перекрутив інформацію так, щоб вона звучала “зручно” для нього.

Нагадаємо, що суд штату Каліфорнія може примусово відправити людину у психлікарню, якщо вона несе загрозу собі, або своїм близьким.

Новий адвокат американської попспівачки Брітні Спірс Метью Розенгарт зажадав передати контроль над її фінансами професійному аудитору Джейсону Рубіну.

Розенгарт в понеділок звернувся до суду Лос-Анджелеса з проханням відсторонити її батька Джеймі Спірса з посади опікуна після тверджень попспівачки про те, що він використовував цю домовленість для жорстокого поводження з нею.

23 червня Брітні вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили це зробити.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

6 липня адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці зі співачкою. За даними видання, Інгем “надзвичайно засмучений заявою Брітні в суді про те, що вона ніколи не знала, що може припинити опікунство”, адже адвокат їй про це начебто не говорив.

Пізніше вона звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.