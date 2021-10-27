Батько Галини Гатчінс не звинувачує Алека Болдвіна у її смерті

Про це повідомляє журнал People.
“Ми досі не можемо повірити, що Галина мертва, а її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю, що Алек Болдвін несе відповідальність – це відповідальність тих, хто займається зброєю“, – зазначив Анатолій Андросович.
Він додав, що 9-річний син Гатчінс “дуже сильно постраждав” від смерті своєї матері.
“Він загубився без матері”, – сказав Андросович.
Крім того, батько операторки також повідомив, що чоловік його дочки Метью “вирішить, чи подаватиме до суду”.
Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.
Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
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