Батько Галини Гатчінс не звинувачує Алека Болдвіна у її смерті

Батько Галини Гатчінс, яка загинула на зйомках фільму "Іржа" (Rust), заявив, що він не звинувачує в її смерті голлівудського актора Алека Болдвіна.

Про це повідомляє журнал People.

“Ми досі не можемо повірити, що Галина мертва, а її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю, що Алек Болдвін несе відповідальність – це відповідальність тих, хто займається зброєю“, – зазначив Анатолій Андросович.

Він додав, що 9-річний син Гатчінс “дуже сильно постраждав” від смерті своєї матері.

“Він загубився без матері”, – сказав Андросович.

Крім того, батько операторки також повідомив, що чоловік його дочки Метью “вирішить, чи подаватиме до суду”.

Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.