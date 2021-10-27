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Батько Галини Гатчінс не звинувачує Алека Болдвіна у її смерті

Батько Галини Гатчінс, яка загинула на зйомках фільму "Іржа" (Rust), заявив, що він не звинувачує в її смерті голлівудського актора Алека Болдвіна.

Середа, 27 жовтня 2021, 10:04

Фото: halynahutchinsdp.com

Про це повідомляє журнал People.

“Ми досі не можемо повірити, що Галина мертва, а її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю, що Алек Болдвін несе відповідальність – це відповідальність тих, хто займається зброєю“, – зазначив Анатолій Андросович.

Він додав, що 9-річний син Гатчінс “дуже сильно постраждав” від смерті своєї матері.

“Він загубився без матері”, – сказав Андросович.

Крім того, батько операторки також повідомив, що чоловік його дочки Метью “вирішить, чи подаватиме до суду”.

Як відомо, під час знімання фільму  “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували  авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

  • Раніше, актор Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс.
  • Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
  • Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час фільмування картини “Іржа”, Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.
Теги: Алек Болдвін, Галина Гатчінс, загибель

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