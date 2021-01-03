Про це повідомляє видання Harpers Bazaar.
Відео починається з зворотного відліку до Нового року, а потім демонструються чорно-білі кадри роботи благодійного фонду Бейонсе з тестування COVID-19.
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У відеоролику з’являється і сама Бейонсе, вона управляє баггі для гольфу, поруч з нею сидять її чарівні близнюки Румі і Сер, яким 13 червня 2021 року виповнюється 4 роки. Потім можна почути, як Бейонсе запитує Румі з великим рожевим бантом у волоссі: “Як справи? Що ти думаєш про своє літо в цьому році? У тебе був гарний літо? Так?”
RUMI QUEEN OF RAP pic.twitter.com/CYXeP2AfnD
— 𝐀𝐃𝐀𝐌ᴮ (@yoncesavagew) January 1, 2021
Румі і Сер також позували разом в нарядах від колаборації Айві Парк з Adidas.
“Привітання з новорічної метушнею !!” – так співачка підписала своє відео.
У відео з’являєтьсяя і старша дочка Бейонсе – Блю Айві. Вона розповідає книгу Метью Черрі. Шанувальники також можуть побачити відео з записом Blue “Brown Skin Girl” – Блю стала однією з наймолодших номінантів на Греммі в історії за її внесок в “Brown Skin Girl” в минулому році.
Варто зазначити, що благодійний фонд Бейонсе виділить 5000 доларів 100 особам, яких виселили з житла через кризу в результаті COVID-19.
- Відома американська співачка Бейонсе вирішила оригінально попрощатися з 2020 роком. Тому вона замовила своїм рідним ексклюзивну підвіску.