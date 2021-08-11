Про це вона розповіла в інтерв’ю Harper’s Bazaar.

4 вересня співачці Бейонсе виповниться 40 років. Вона перетворила свою компанію Parkwood Entertainment у медіа-конгломерат, до якого входить лінія модного одягу IVY PARK.

Зараз вона з чоловіком Джей-Зі є батьками трьох дітей, дев’ятирічної Блу Айві і чотирирічних близнюків Румі і Сера. А ще знаменита пара стала новими обличчями Tiffany & Co.

Бейонсе працює над новою музикою разом із безліччю інших проєктів, які обіцяють стерти старі кордони.

“Перше десятиліття мого життя було присвячено сновидінням. Оскільки я була інтровертом, в дитинстві я мало говорила. Я проводила багато часу в своїй голові. Тепер я вдячна за ці сором’язливі роки мовчання. Сором’язливість навчила мене співчуттю і дала можливість спілкуватися з людьми і будувати з ними стосунки. Я більше не сором’язлива”, – розповіла співачка.

На запитання як співачка ставиться до того, як змінюється світ культури знаменитостей і чи захищає свій внутрішній простір, Бейонсе відповіла, що всі ми живемо в світі з невеликими кордонами.

“Є так багато інтернет-терапевтів, критиків і експертів без досвіду. Нашу реальність можна спотворити, тому що вона заснована на персоналізованому алгоритмі. Ми можемо створити нашу власну неправдиву реальність … Одного разу я вирішила, що хочу бути як Шаде і Принс. Я хотіла зосередитися на своїй музиці, тому що, якщо моє мистецтво недостатньо сильне або значуще, щоб тримати людей зацікавленими і натхненними, тоді я помилилася. Моя музика, мої фільми, моє мистецтво, моє послання – цього повинно бути достатньо”, – сказала співачка.

Бейонсе зазначила, що протягом всієї своєї кар’єри вона чітко встановлювала межі між сценічною особистістю і особистим життям.

“Моя сім’я і друзі часто забувають мою іншу сторону, звіра на шпильках, поки не подивляться мій виступ. У цій індустрії дуже легко втратити себе. Вона (індустрія шоу-бізнесу, – ред.) забирає ваш дух і світло. Я бачила це безліч разів, не тільки у знаменитостей, а й у продюсерів, режисерів, керівників тощо. Ця індустрія не для всіх”.

Вона зазначила, що боролася, щоб захистити свій розум і конфіденційність, тому що від цього “залежала якість життя”.