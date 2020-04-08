Британський екс-футболіст Девід Бекхем записав мотиваційне відео під час карантину через пандемію COVID-19.

Відео Бекхем опублікував у своєму Instagram-акаунті.

На кадрах Бекхем вийшов на пробіжку.

44-річний спортсмен зазначив, що британцям в якійсь мірі пощастило, оскільки вони можуть займатися спортом поза домом.

“Біг допомагає мені зберігати здоров’я розуму і тіла в такі моменти. Назавтра будуть боліти ноги, але відчуваєш себе добре”, – написав у публікації Бекхем.

Під час пробіжки зірка говорить про важливість найпростіших речей в нинішній нелегкий час.