Відео Бекхем опублікував у своєму Instagram-акаунті.
На кадрах Бекхем вийшов на пробіжку.
44-річний спортсмен зазначив, що британцям в якійсь мірі пощастило, оскільки вони можуть займатися спортом поза домом.
“Біг допомагає мені зберігати здоров’я розуму і тіла в такі моменти. Назавтра будуть боліти ноги, але відчуваєш себе добре”, – написав у публікації Бекхем.
Під час пробіжки зірка говорить про важливість найпростіших речей в нинішній нелегкий час.
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I have been staying home like all of you trying to keep busy with my family. We are so lucky in the UK to be able to leave our homes to exercise. Running helps me keep my mind and body healthy at times like these. Legs will be sore tomorrow but feels good. #StaySafe #StayStrong #WorldHealthDay
- Актори Брюс Вілліс і Демі Мур, які розлучилися у 2000 році, возз’єдналися під час самоізоляції.