Про це повідомляється на сторінці Schiaparelli в Instagram.
Образ Белли – довга чорна сукня з величезним вирізом, який оголює груди. Проте головний акцент у сукні – скульптурна прикраса Роузберрі у вигляді бронхіального дерева, яка зроблена з позолоченої латуні.
Лише тиждень тому креативний директор модного будинку Даніель Розберрі представив цю сукню в рамках тижня високої моди в Парижі.
Фото: Schiaparelli/Instagram
- Раніше супермодель Белла Хадід продемонструвала тонку талію, вдягнувши короткий чорний топ після показу Jacquemus у Парижі (Франція).
- Американська топмодель палестинського походження Белла Хадід розповіла про палестинське коріння, пояснюючи свою позицію щодо конфлікту на території Ізраїлю.