Відома модель Белла Хадід з'явилася на червоній доріжці Каннського фестивалю у вечірній сукні з осінньо-зимової кутюрної колекції Деніела Роузберрі для Schiaparelli.

Про це повідомляється на сторінці Schiaparelli в Instagram.

Образ Белли – довга чорна сукня з величезним вирізом, який оголює груди. Проте головний акцент у сукні – скульптурна прикраса Роузберрі у вигляді бронхіального дерева, яка зроблена з позолоченої латуні.

Лише тиждень тому креативний директор модного будинку Даніель Розберрі представив цю сукню в рамках тижня високої моди в Парижі.

Фото: Schiaparelli/Instagram