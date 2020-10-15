Про це пише Page Six, посилаючись на інформацію власного джерела.

Пара познайомилася всього кілька тижнів тому в Нью-Йорку.

Зазначається, що Белла і Дюк вже встигли з’їздити в подорож з нагоди дня народження Бели.

День народження модель відзначала на острові разом зі своїми друзями. Фото з вечірки вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, однак нового бойфренда на них немає.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 10 Окт 2020 в 4:28 PDT

Як актор Дюк дебютував у фільмі жахів “Ми” разом з Люпіта Ньоно. Він також з’явився на обкладинці альбому Лани Дель Рей – “Norman F – – king Rockwell!”. Зараз Дюк знімається в трилері “Країна мрій” з Гарі Олдманом, Армі Хаммером, Еванджелін Ліллі, Мішель Родрігес, Лілі-Роуз Депп і іншими.