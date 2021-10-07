Відома модель Белла Хадід поділилася світлинами з нової фотосесії, влаштованої просто на фермі.

Кадри опубліковано в Instagram.

На світлинах супермодель позує у в’язаному червоному комплекті з квітковим орнаментом та білих туфлях на масивній чорній платформі.

Хадід написала, що світлини було створено на фермі. Антураж на фото відповідний — хлів, сіно, кози та сільскогосподарське приладдя.

Для створення кадрів було залучено стилістку Емму Вайман та фешн-фотографку Ренель Медрано.

Напередодні Хадід поділилася серією кадрів, на яких можна побачити, як вона їздила верхи, займалася бджільництвом та проводила час з братом Анваром.

Примітно, що впродовж останнього місяця Белла — на відміну від сестри Джіджі — не брала участь в модних показах Нью-Йорка, Лондона, Мілана і Парижа. Утім робити висновки про можливе завершення модельної кар’єри не доводиться: напередодні вона анонсувала кампанії з брендами Lanvin і Self-Portrait.