Про це повідомляє видання Just Jared.

Пентхаус SoHo займає 2569 квадратних футів (майже 239 квадратних метрів) з двома спальнями та двома ванними кімнатами. Він розташований у шестиповерховій будівлі, у якій розташовано всього 14 житлових одиниць. У будівлі є тераса на даху для всіх орендарів, але пентхаус Белли має власний балкон на даху.

Хадід придбала квартиру у червні 2020 року за 6,1 мільйона доларів. Перед тим, як там оселитися, модель зробила капітальний ремонт. У пентхаусі є також вітальня, обідня зона, кухня та домашній кабінет. Під сходами на балкон є винна кімната, у якій можна розмістити до 100 пляшок вина.