Другий сезон поспіль французький будинок моди Mugler замість традиційного показу на подіумі та представляє нову колекцію у спеціальному відеоролику. Відтак, гостями події може стати кожен. Цього разу у кампейні бренду знялися Белла Хадід та Лурдес Леон.

Ролик з’явився на Youtube-каналі бренду.

Осінньо-зимову колекцію представив креативний директор будинку Кейсі Кедуолладер.

У восьмихвилинному ролику від Mugler з’явилися кілька світових зірок, зокрема американська супермодель Белла Хадід, донька Мадонни Лурдес Леон, а також американська топмодель та актриса Ембер Валлетта. Вони приміряли боди, топи-ілюзії й сукні з драпіруванням.

Крім того, моделі продемонстрували аутфіти із тканини Cadwallader. Дизайнер розповів, що це “частково оксамит, частково вініл, напрочуд блискуча, еластична тканина”.