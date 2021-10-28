Ролик з’явився на Youtube-каналі бренду.
Осінньо-зимову колекцію представив креативний директор будинку Кейсі Кедуолладер.
У восьмихвилинному ролику від Mugler з’явилися кілька світових зірок, зокрема американська супермодель Белла Хадід, донька Мадонни Лурдес Леон, а також американська топмодель та актриса Ембер Валлетта. Вони приміряли боди, топи-ілюзії й сукні з драпіруванням.
Крім того, моделі продемонстрували аутфіти із тканини Cadwallader. Дизайнер розповів, що це “частково оксамит, частково вініл, напрочуд блискуча, еластична тканина”.
- Раніше відома модель Белла Хадід поділилася світлинами з нової фотосесії, влаштованої просто на фермі з тваринами.