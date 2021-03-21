Про це Бенджамін Масколо повідомив на своїй сторінці в Instagram.
“Вона сказала так!” – лаконічно підписав пост Бенджамін.
Він також опублікувавши серію милих фото.
На безіменному пальці Торн тепер красується кільце у формі краплі.
Фото: @b3nm
Пропозиція Масколо зробив вельми романтичним способом. Він написав коханій листа на зворотному боці сценарію. Актриса прочитала його, як раз коли працювала над сценою.
Раніше в пресі вже з’являлися чутки про заручини Белли і Бенджаміна, але тільки тепер закохані офіційно підтвердили своє рішення одружитися.
- Раніше відома американська співачка, володарка “Греммі” Аріана Гранде оголосила про заручини із бойфрендом і показала каблучку.