23-річна актриса Белла Торн скоро вийде заміж за свого бойфренда, 27-річного музиканта Бенджаміна Масколо, з яким вона зустрічається вже два роки.

Про це Бенджамін Масколо повідомив на своїй сторінці в Instagram.

“Вона сказала так!” – лаконічно підписав пост Бенджамін.

Він також опублікувавши серію милих фото.

На безіменному пальці Торн тепер красується кільце у формі краплі.

Фото: @b3nm

Пропозиція Масколо зробив вельми романтичним способом. Він написав коханій листа на зворотному боці сценарію. Актриса прочитала його, як раз коли працювала над сценою.

Раніше в пресі вже з’являлися чутки про заручини Белли і Бенджаміна, але тільки тепер закохані офіційно підтвердили своє рішення одружитися.