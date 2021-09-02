Бен Аффлек готується освідчитися Дженніфер Лопес

Про це джерела, близькі до пари, повідомили виданню In Touch Weekly.
“Їхні стосунки розвиваються швидко. Джен схвильована тим, що починає життя з Беном і планує весілля”, – сказав інсайдер.
Він також зазначив, що родини Аффлека і Лопес готові до злиття.
“Всі діти зустрілися, і всі, здається, ладнають”, – додало джерело.
Аффлек і Лопес якийсь час були заручені на початку 2000-х. Від колишньої дружини Дженніфер Гарнер у Аффлека є троє дітей – 15-річна Вайолет Енн, 12-річна Роуз Елізабет і 9-річний Семюел Гарнер. Лопес же виховує двох близнюків Максиміліана Девіда і Еммі Марібель від колишнього чоловіка Марка Ентоні. Їм зараз по 13 років.
Поки Аффлек і його представники не відповіли на прохання журналістів прокоментувати чутки про освідчення, але джерела кажуть, що це тільки питання часу.
15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про розірвання своїх заручин. За їхніми словами, вони залишаються друзями та підтримуватимуть одне одного в будь-яких починаннях.
- Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
- Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
- 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Зараз пара вже не приховує свої стосунки.