Бен Аффлек готується освідчитися Дженніфер Лопес

Про це джерела, близькі до пари, повідомили виданню In Touch Weekly.

“Їхні стосунки розвиваються швидко. Джен схвильована тим, що починає життя з Беном і планує весілля”, – сказав інсайдер.

Він також зазначив, що родини Аффлека і Лопес готові до злиття.

“Всі діти зустрілися, і всі, здається, ладнають”, – додало джерело.

Аффлек і Лопес якийсь час були заручені на початку 2000-х. Від колишньої дружини Дженніфер Гарнер у Аффлека є троє дітей – 15-річна Вайолет Енн, 12-річна Роуз Елізабет і 9-річний Семюел Гарнер. Лопес же виховує двох близнюків Максиміліана Девіда і Еммі Марібель від колишнього чоловіка Марка Ентоні. Їм зараз по 13 років.

Поки Аффлек і його представники не відповіли на прохання журналістів прокоментувати чутки про освідчення, але джерела кажуть, що це тільки питання часу.