Американський актор Бен Аффлек і акторка Ана де Армас розійшлися після року стосунків.

Про це повідомляє PEOPLE.

“Ана порвала з ним. Їхні стосунки були складними. Ана більше не хоче проживати в Лос-Анджелесі, а Бен, очевидно, повинен там бути, тому що там мешкають його діти. Це рішення було взаємним. Вони перебувають у різних точках свого життя. Бен продовжує працювати над собою. У нього на черзі три проєкти, і він залишається надійним батьком. Вони обидва задоволені тим, як зараз складаються їхні життя”, – розповів інсайдер.

При цьому, як наголошується, Бен і Ана продовжують спілкуватися.

Нагадаємо, вперше про роман акторів стало відомо в березні минулого року.