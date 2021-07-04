У суботу, 3 липня, актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес гуляли в Хемптоні, Нью-Йорк, в однаковому вбранні.

Про це повідомляє Just Jared.

Бен і Джен для прогулянки вибрали спортивні худі одного відтінку – кремового кольору.

За день до цього пара разом з дітьми відправилася в тематичний парк Universal Studios в Голлівуді.

Під час вечірньої прогулянки пару супроводжували друзі.

Фото: Just Jared