Про це повідомляє Just Jared.
Бен і Джен для прогулянки вибрали спортивні худі одного відтінку – кремового кольору.
За день до цього пара разом з дітьми відправилася в тематичний парк Universal Studios в Голлівуді.
Під час вечірньої прогулянки пару супроводжували друзі.
Фото: Just Jared
- Раніше повідомлялося, що 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.