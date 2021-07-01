Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек наважилися на важливий крок у стосунках. Пара вирішила жити разом в розкішному будинку.

Про це пише видання Page Six.

За даними інсайдерів, знаменитості готуються переїхати в будинок 51-річної співачки, що знаходиться в місті Гемптон. Вона придбала цей маєток у 2013 році за 10 млн доларів.

Наразі у будинку проводяться останні приготування до заселення зірок. Персонал активно прибирає на території навколо будинку та перевіряє систему безпеки. До володінь Лопес навіть привезли човен для прогулянок на воді.

У будинку Джей Ло розташовано 8 спалень, 7 ванних кімнат, кухня, вітальня, офіс, спа, кімната для розваг, сауна, окремий кабінет. На території володінь співачки також розташований гостьовий будинок, літній душ і басейн з підігрівом.

Минулого року Лопес провела чимало часу у цьому маєтку разом з дітьми та екснареченим Алексом Родрігесом.

Нагадаємо, що 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.

Зазначимо, що до цього Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.