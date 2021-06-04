Бен Аффлек провів ніч в будинку Дженніфер Лопес, – фото

Про це повідомляє видання Page Six.

За даними журналістів, у ніч на 2 червня Бен ночував в будинку Дженніфер. Зранку він сів у свою автівку та з посмішкою на обличчі проїхав повз папараці.

Додамо, що наразі ні Аффлек, ні Лопес не підтверджують чутки про відновлення стосунків через 17 років після розриву.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними один до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч в будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.