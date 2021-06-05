Знаменитості Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не приховують ніжних почуттів з моменту, щойно Джей Ло оголосила про розставання з Алексом Родрігесом.

Про це повідомляє Page Six, посилаючись на інформацію від інсайдера.

Він повідомив, що пара відмовилася приховувати свої стосунки, бо їх “природний потяг” неможливо було стримати. Лопес та Аффлек домовилися, що більше не згадуватимуть минулі стосунки та намагатимуться побудувати нові.

Протягом останнього тижня Лопес та Аффлека бачили кілька разів разом. Якщо їх не помічали в публічних місцях, то фіксували, як зірки заходять в будинки один одного.

Інсайдер сказав, що Аффлек та Лопес, які були заручені з 2002 по 2004 рік, завжди “мали природний та неймовірний потяг один до одного”.

“Вони знали, що колись настане день, коли вони знову будуть разом… Тепер цей час настав. Їх зв’язок магічний, вони не можуть жити та існувати окремо”, – сказав інсайдер.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.