Голлівудські зірки Бен Аффлек та Дженніфер Лопес все більше часу проводять з дітьми. Натомість спільних вони не мають.

Про це повідомляє американське видання SheKnows.

За словами інсайдерів, закохані не лише планують спільне проживання, але й познайомилися з дітьми одне одного та спільно проводять час.

“Бен кохає Джей Ло, і це найголовніше… Він – справжній чоловік. В нього є своє життя, і він не такий знаменитий як вона, проте не намагається конкурувати… Вони просто підтримують та кохають одне одного”, – поділився інсайдер.

У Лос-Анджелесі закоханих помітили, коли ті тривалий час були в автомобілі, намагаючись перечекати “годину пік”. Аффлек у цей момент був за кермом, а Лопес відкинулася на пасажирському сидінні, намагаючись розслабитися.

Перед цим Лопес та Аффлек разом з дітьми відпочивали в Universal CityWalk. 48-річного Аффлека помітили на прогулянці разом з 12-річною Серафимою та 9-річним Самюелем, а також 13-річною дочкою Лопес Еммою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомила своїх дітей.