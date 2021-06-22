Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу позбавило відомого вуличного художника Бенксі товарних знаків на роботи "Щур з радаром" та "Дівчинка з парасолькою". Він не може захистити свої авторські права через анонімність.

Про це повідомляє Artnet News з посиланням на заяву компанії Full Color Black, на користь якої було ухвалене відповідне рішення.

У 2018 році митець успішно зареєстрував товарні знаки на свої роботи “Щур з радаром” та “Дівчинка з парасолькою” в ЄС.

Вже наступного року митець відкрив онлайновий магазин, через який нібито продавав власні товари. Тоді Бенксі оголосив, що такі кроки обумовлені тривалою суперечкою з компанією, яка створює вітальні листівки.

Йшлося про компанію Full Color Black. За словами повіреного компанії Аарона Вуда, у компанії були вагомі підстави вважати, що Бенксі діяв недобросовісно, коли зареєстрував свої роботи в ЄС як товарні знаки. І органи контролю погодилися із цим.

Комісія виявила, що не було жодних доказів того, що Бенксі насправді виробляв, продавав або надавав будь-які товари або послуги, коли він подав заявку на реєстрацію товарних знаків на ці роботи в ЄС і успішно зареєстрував їх. В результаті органи контролю дійшли висновку, що художник діє “недобросовісно” і “тільки вдає, що хоче торгувати своїми творіннями”.

“Відповідно до закону про авторське право, для захисту цього права від нього вимагатиметься втратити анонімність, що підірве його особистість. Зрозуміло, що коли власник подав заявку [на товарний знак], він не мав наміру використовувати це”, — йдеться в рішенні управління.

Це не перший такий випадок. Раніше таким самим чином було анульовано товарні знаки на картини, що зображують мавп на рекламній дошці в стилі сендвіча і дівчину, що обіймає торпеду.